Sp: Alvorleg rapport som ikkje må bagatelliserast

– Eg forventar at regjeringa no tek rapporten på alvor og ikkje bagatelliserer eller skjønnmålar dei vurderingane og tilrådingane som rapporten inneheld, seier ho.

Toppe meiner rapporten understrekar at det er behov for ein totalberedskapskommisjon.

– Regjeringa hadde ikkje bygd opp lager av smittevernutstyr, sjølv om det var anbefalt. Det var stor utstyrsmangel, særleg i kommunehelsetenesta. Kommunane har hatt ei hovudrolle i handtering av pandemien, men regjeringa får stor kritikk for å informere for seint og gi kommunane for lite støtte i det lokale arbeidet. Dette må regjeringa snart ta sjølvkritikk på og ikkje berre vise til at det gjekk jo bra, fordi dei fekk kjøpe utstyr frå Kina, seier ho.

