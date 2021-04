Støre: Meir alvorleg enn venta

innenriks

Rapporten frå koronakommisjonen er meir alvorleg enn venta, meiner han.

– Dette er ein hard dom over Erna Solbergs arbeid med beredskap. Vi mangla intensivkapasitet, smittevernutstyr og gode planar, og rapporten slår fast at vi var dårleg førebudde på den krisa vi visste var den mest sannsynlege, ein pandemi, seier han.

Støre trekker fram at vi i Noreg har klart oss ganske bra. Det kjem av den norske samfunnsmodellen, høg tillit til styresmaktene, eit sterkt offentleg helsevesen som omfattar alle og eit organisert arbeidsliv der ein ikkje treng å gå på jobb når ein er sjuk, påpeikar han.

– Men rapporten dokumenterer òg at regjeringa har svikta i handteringa av importsmitte. Rapporten slår fast at regjeringa ikkje hadde nokon plan for å handtere aukande smitte over grensa før andre smittebølgje, og at ikkje system var på plass då det vart opna for arbeidsinnvandring. Dette har bidrege til at høg smitte og at folk har levd med unødvendig belastande tiltak over lang tid, seier Støre.

