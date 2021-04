Virke ønskjer innanriks vaksinepass

innenriks

– Lettar til den delen av befolkninga som har fått vaksinen, kan bidra til ei gradvis og balansert gjenopning av samfunnet, seier administrerande direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke.

– For å få teke opp att reiseverksemda inn og ut av landet, vil arbeidet med vaksinasjonspass vere avgjerande, og her ber vi om at norske styresmakter arbeider tett med Europa, seier han.

Helseminister Bent Høie (H) har sagt at regjeringa jobbar med utviklinga av vaksinesertifikat saman med EU.

I eit fagleg råd til regjeringa frå februar skreiv rett nok FHI at dei ønskjer eit digitalt vaksinasjonskort, ikkje eit fullverdig pass. Ein viktig grunn er at ein då slepp å opprette eit register for vaksinasjonsbevis i første omgang.

Med vedtaket, som vart gjort tysdag, følgjer Virke arbeidstakarorganisasjonen YS' haldning.

– Når vi no nærmar oss ein million vaksinerte, bør dei få moglegheit til å bruke fleire tenester. Det vil redde arbeidsplassar, sa YS-leiar Erik Kollerud i ei pressemelding sist veke.

