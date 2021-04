Bankbonanza på børsen

innenriks

DNB-aksjen steig med 1,2 prosent etter at oppkjøpsplanane vart kjende torsdag formiddag. DNB har gitt aksjonærane i utfordraren Sbanken bod på samla 11,1 milliardar kroner. Bodet ligg betydeleg over sluttkursen onsdag og har fått tilråding i Sbanken-styret.

Nyheita vart ikkje berre teken godt imot hos DNB-investorar – Sbanken-aksjen, som ikkje er på Oslo Børs' hovudindeks – steig over 30 prosent. Handelen med Sbanken-aksjen vart først automatisk stansa etter oppkjøpsnyheita, men då børsen hadde stengt handelen torsdag, låg aksjekursen på 104,2 kroner, omtrent på nivå med på bodet til DNB.

Kjøpet føreset godkjenning frå Konkurransetilsynet og Finansdepartementet, og det er venta å vere avklart i tredje kvartal 2021.

Equinor var det mest omsette selskapet på hovudindeksen, og aksjen steig 1,5 prosent. På lista over dei mest omsette aksjane finn vi òg Yara (+1,9), DNB og Norsk Hydro (+1,9).

Prisen på eit fat nordsjøolje låg torsdag morgon på 66,6 dollar, opp 0,6 prosent frå førre sluttkurs.

Biletet er tilsvarande positivt òg elles i Europa. DAX 30 i Frankfurt og CAC 40 i Paris låg an til å stige høvesvis 0,4 og 0,5 prosent. FTSE 100 i London låg an til å avslutte handelsdagen rundt 0,7 prosent over der den starta.

