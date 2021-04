Egil Matsen ny leiar for koronakommisjonen

innenriks

Kommisjonen la torsdag fram den første rapporten sin. Det er tidlegare helsetopp Stener Kvinnsland som har leidd kommisjonen, men han sluttar no av personlege årsaker, opplyser regjeringa.

Dagleg leiar og professor II Egil Matsen overtek som ny leiar av kommisjonen etter å ha vore medlem sidan starten.

– Eg er glad for at kommisjonen vil halde fram det viktige arbeidet. Førebels har kommisjonen evaluert beredskapen i forkant og handteringa av den første delen av pandemien. Det er viktig at vi òg får ein grundig og heilskapleg gjennomgang av læringspunkt frå handteringa til styresmaktene av den delen av pandemien som vi framleis står midt oppe i, seier statsminister Erna Solberg.

