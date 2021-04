FHI-rapport: Sosiale forskjellar ikkje hovudårsak til høgare smitte blant utanlandskfødde

innenriks

Forskarane ved Folkehelseinstituttet har i arbeidet med rapporten mellom anna sett på kva betydning lågare utdanning, inntekt, butilhøve og utsette yrke har å seie for smitte og sjukehusinnleggingar blant utanlandskfødde i Noreg.

Avdelingsdirektør Thor Indseth ved FHI seier at rapporten først og fremst viser at det ikkje er éi enkel forklaring på høgare smitte i innvandrarbefolkninga, og at årsakene er samansette.

– Det er ikkje slik at det å bu trongt eller yrke åleine forklarer dei tala vi observerer, seier han i ei pressemelding.

Overrepresentert

Personar fødde i utlandet utgjer rundt 16 prosent av befolkninga i Noreg. I perioden 15. juni 2020 til 31. mars 2021 fekk i alt 3.140 av 100.000 blant desse påvist smitte i perioden. I same periode fekk 1.175 av 100.000 norskfødde påvist smitte.

Tilsvarande delar for innleggingar er høvesvis 147 og 37 per 100.000.

Førre veke stod utanlandskfødde for 39 prosent av dei melde smittetilfella og 56 prosent av dei nye koronarelaterte innleggingane på sjukehusa, ifølgje FHIs vekerapport. Totalt gjennom pandemien står utanlandskfødde for 36 prosent av smittetilfella i Noreg sidan starten av pandemien.

Sosial forskjell ein risikofaktor

Indseth i FHI seier at sosial forskjell isolert sett er ein risikofaktor for både smitte og sjukehusinnlegging på grunn av koronavirus.

– Likevel forklarer ikkje dei måla vi har for sosioøkonomiske forskjellar kvifor pandemien har ramma nokre innvandrargrupper hardare enn befolkninga elles, seier han.

Folkehelseinstituttets nye rapport viser at alder, kjønn og bustadkommune forklarer rundt 21 prosent av overrepresentasjonen i påvist smitte hos utanlandskfødde. Bustadkommune har størst betydning, men det ingen faktor som peikar seg ut for kvifor delen smitte er større i innvandrarbefolkninga, skriv FHI.

Vil ha meir kunnskap

Samtidig viser tidlegare undersøkingar at utanlandskfødde er minst like gode til å følgje råd om sosial distansering som resten av befolkninga. Dei testar seg òg meir enn den andre befolkninga.

– Det at desse gruppene testar seg mykje er bra. Trass i dette er delen av dei som blir testa som er positive, framleis mykje høgare i mange innvandrargrupper enn i den andre befolkninga, seier Indseth.

Han meiner at dette kan tyde på at det er noko uregistrert smitte, og at det derfor er viktig med endå meir testing.

Sidan forskarane ikkje har funne nokon klare svar på forskjellane i smitteførekomst og innleggingar, meiner dei at det kan bety at det skjer ein del smitte internt i miljøa.

Dei meiner òg at det er avgjerande at smittesporingsteam sikrar god kommunikasjon og peikar på at det er viktig å få meir kunnskap om fleire forhold knytt til innvandrarhelse.

