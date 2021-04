Flåttsmitten florerer – legane får lynkurs om flåttutslett

innenriks

Vi er på veg inn i flåttsesongen, og det er venta eit nytt kjempeår for turgåing i norsk natur. Nasjonal kompetanseteneste for flåttborne sjukdommar, også kalla Flåttsenteret, reknar med rundt 7.000 tilfelle av borrelioseutslett i Noreg kvart år. Desse er ikkje meldingspliktige, men like fullt viktige å behandling korrekt.

– Flåttsenteret arrangerer no eit ti-minutts krasjkurs om utslett etter flåttbit, med moglegheit for å stille spørsmål etterpå. Hovudbodskapen vår på dette kurset er kor ulikt borreliautslettet kan sjå ut. For flåttutslett kan sjå veldig ulikt ut, seier allmennlege og rådgivar Harald Reiso ved Flåttsenteret til NTB.

Bør behandlast

Ved første kurs for ei veke sidan deltok 26 allmennpraktikarar, torsdag morgon var det ei handfull deltakarar på morgonkurset, og tysdag er det ny runde på nett klokka 8.20.

– Vi prøver å finne forma, men tenkte at for legar og helsepersonell er det greitt å få denne gjennomgangen før arbeidsdagen startar. Men kurset er ope for andre interesserte òg, seier Reiso.

Det karakteristiske, sirkelforma raude utslettet (erytema migrants) som kan oppstå etter eit flåttbit, skal alltid behandlast med antibiotika. Ein skil mellom tidleg lokal sjukdom, som gjerne gir seg til kjenne ved utslett, og alvorlegare sjukdom, som betyr at borrelia-bakterien har spreidd seg til andre organ og vev i kroppen.

Toppår i 2020

Det er dei siste tilfella som blir registrerte i Meldingssystem for smittsame sjukdommar (MSIS) ved Folkehelseinstituttet. Tala har stige jamt og trutt dei siste åra. I 2020 vart det eit nytt toppår, med 521 registrerte tilfelle totalt, opp frå 488 i 2019.

Mykje er avhengig av kor eksponert befolkninga er for flåtten. Det igjen avhengig av vêr og kor mange som er ute i naturen. Tala er også påverka av kor mange som melder inn mistenkte sjukdomstilfelle.

