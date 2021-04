Gladmelding om «Sinnataggen»: Reknar med at han snart er 100 prosent

innenriks

Det var natt til tysdag 6. april at nokon prøvde å sage over venstre ankel på skulpturen. «Sinnataggen» vart difor like etter fjerna frå brua for undersøkingar og konservering.

Litt over ei veke seinare har museumsdirektør Jarle Strømsodden ved Vigelandsparken gode nyheiter:

– Siste nytt er at pasienten er ute av senga. Han pratar framleis ikkje, men er i ferd med å friskne til, seier Strømsodden til NTB med eit glimt i auget.

– Tilstanden er framleis alvorleg, men stabil.

Straumodden seier at dei klarte å reparere skaden, og at «Sinnataggen» har fått behandling for saginga av den venstre ankelen.

Han kunngjer at «Sinnataggen» ikkje er heilt ferdig behandla, og at ein dato for når han er tilbake i Frognerparken, enno ikkje er sett.

– Han treng helga på å kvile og bli heilt klar. Vi reknar med at han kjem tilbake på 100 prosent. Han har gode folk som tek vare på han, og han er snart i mål. Han viser ein innbiten vilje til å komme tilbake og yte det beste overfor publikum i tida framover, påstår direktøren.

Politioverbetjent ved Majorstuen politistasjon Marte Øien Libach seier at dei har fått inn eitt tips i saka – utan resultat.

– Oslo politidistrikt ønskjer fleire tips i saka. Dei kan skrivast inn i tipsportalen på politiet.no, eller ein kan ringje 02800.

