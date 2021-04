Høie: – Ekspertgruppe ser på om folk frivillig kan ta AstraZeneca-vaksinen

innenriks

– Det er ein del av mandatet til utvalet. Det kan bli aktuelt, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Det er likevel ikkje mogleg å få AstraZeneca-vaksinen før ekspertutvalet kjem med konklusjonen sin seinast 10. mai.

Danske medium melde torsdag ettermiddag at regjeringa har bede helsestyresmaktene i landet om å greie ut moglegheita for at dei som ønskjer å ta AstraZeneca-vaksine, kan få moglegheita til det.

AstraZeneca-vaksinen er godkjend for bruk i Noreg, men er mellombels teken ut av vaksineprogrammet.

Høie meiner ekspertutvalet først må gjere sine undersøkingar før det eventuelt kan opnast for frillig bruk her i landet. Han påpeikar at det er spesielle omstende knytte til koronavaksine, fordi styresmaktene så sterkt tilrår at alle skal ta det.

– Det gir styresmaktene eit ekstra ansvar når folk vaksinerer seg. Sjølv om det er frivillig, seier Høie til Aftenposten.

Folkehelseinstituttet deler oppfatninga om at det kviler eit ekstra ansvar fordi styresmaktene såg sterkt oppmodar til å ta vaksinen. Men om det blir opna for frivillig bruk, har FHI ikkje vurdert.

– Vi har ikkje mandat til å ta standpunkt til om ein eventuelt utanfor programmet skal la vaksinen vere tilgjengeleg for frivillig bruk. Det må vi i så fall få i oppdrag å vurdere, seier folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg.

(©NPK)