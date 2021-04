Huitfeldt fekk 25.000 underskrifter mot rusreforma

innenriks

Berre ein liten time før Aps landsmøte vart sparka i gang, overleverte generalsekretær Hanne Cecilie Widnes frå IOGT, ein av 20 organisasjonar som står bak Foreldreoppropet, 25.000 underskrifter til Anniken Huitfeldt, som leier Aps redaksjonskomité.

– Ap må seie nei til dette forslaget til rusreform. Vi må ha ein politikk som gjer det upopulært og vanskeleg for ungdom å byrje med narkotika, seier Widnes til NTB.

Samtidig hadde organisasjonar som støttar rusreforma til regjeringa, sat opp 260 kors utanfor Stortinget for å minne Ap om kven rusreforma skal hjelpe.

Ingen signal

Redaksjonskomiteen jobbar intenst med å snikre eit kompromiss om Aps haldning til rusreforma til regjeringa, som ligg til behandling i Stortinget. Regjeringa er avhengig av Aps stemmer for å få fleirtal for reforma, der avkriminalisering av bruk og å ha mindre mengder narkotika er eit sentralt element.

Huitfeldt ville torsdag ikkje komme med nokon signal om kva veg det ber.

– Som du veit, får vi veldig mange innspel, frå både foreldre, tidlegare rusavhengige og pårørande, var hennar svar til Foreldreoppropet.

Overfor NTB presiserer ho at alle i programkomiteen er samde om at det er viktig å styrkje det førebyggjande arbeidet blant ungdom og ta omsyn til langtkomne rusavhengige.

– Men kva løysingar vi kjem med, det vil eg ikkje komme med no.

Juridisk nøtt

NTB er samtidig kjent med at det er ei juridisk nøtt for Ap korleis ein skal sikre at rusavhengige skal møtast med hjelp og ikkje straff, utan at dette må gjelde alle. Eit skilje mellom rusavhengige og rekreasjonsbrukarar kan vere i strid med grunnlova.

– I dag er det slik i domstolane at straff blir tilpassa den enkelte. Men lova er lik for alle, det er det ingen tvil om, seier Huitfeldt.

I ei fersk meiningsmåling gjennomført av Kantar for Foreningen Tryggere Ruspolitikk og brukarorganisasjonen RIO seier eit klart fleirtal, 67 prosent, at dei støttar rusreforma til regjeringa. Blant Aps veljarar seier 68 prosent ja til reforma.

Motstandarane av reforma meiner det har vorte tøffare å stå i debatten, seier Widnes.

– Motstandarar av forslaget opplever mykje sjikane. Det er urovekkjande. Eg vil kalle det eit demokratisk problem, at vanlege folk nesten ikkje tør å stå fram med synspunkta sine fordi dei blir skulda for å kaste rusavhengige under bussen, seier ho.

