Listhaug ber Ap skrote rusreforma

– Eg ser med skrekk og gru på kva som vil skje dersom det blir fleirtal for avkriminalisering. For mange unge er det vanskeleg å skilje mellom legalisering og avkriminalisering. Signala som reforma sender, er at det er greitt å bruke narkotika, seier Listhaug til NRK.

– Sørg i staden for at vi får ein politikk som hjelper barn og unge ut av rus, seier ho.

Det er knytt stor spenning til kva vedtak Ap vil fatte om regjeringsforslaget til rusreform på landsmøtet. Det er stor usemje internt i partiet, først og fremst når det gjeld avkriminalisering.

Dei som er for reforma, meiner at ho vil føre til ein meir human narkotikapolitikk, medan dei som er imot, fryktar at ho vil senke terskelen for rusbruk blant unge.

I ei fersk meiningsmåling gjennomført av Kantar for Foreningen Tryggere Ruspolitikk og brukarorganisasjonen RIO seier eit klart fleirtal, 67 prosent, at dei støttar rusreforma til regjeringa. Blant Arbeidarpartiets veljarar seier 68 prosent ja til reforma, medan blant Frp-veljarane seier 57 prosent ja.

