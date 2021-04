Prostituerte får eigne smittevernråd

innenriks

Det er behov for smittevernfaglege råd for sexsal under koronapandemien, påpeikar Folkehelseinstituttet.

Den generelle smittevernrettleiaren for verksemder, og den spesifikke for ein-til ein-verksemder, er ikkje tilpassa ein del spesielle forhold ved sexarbeid, ifølgje FHI. Det bør derfor lagast eigne råd tilpassa «spesielle forhold ved sexsalg som kan hindre og hemme muligheten til å foreta smittevernmessige gode valg».

Det skriv instituttet i oppdragsnotatet, der Prosenteret får i oppdrag å etablere og koordinere gruppa som skal komme med smittevernfaglege råd til personar som sel seksuelle tenester.

(©NPK)