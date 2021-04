Røa-drapet: Politiet gjennomfører prejudisiell undersøking av drapssikta

innenriks

Det stadfestar politiadvokat Anne Marie Hustad overfor NTB.

– I ei sak av denne art og alvorsgrad vil det generelt ofte vere aktuelt å gjennomføre ei prejudisiell/ primærpsykiatrisk undersøking. Vi er i ferd med å gjennomføre ei slik undersøking av sikta, skriv ho i ein e-post.

På spørsmål om det er planlagt nye avhøyr av sikta i dag, svarer Hustad:

– Avhøyr av sikta er påbyrja, og vi vil halde fram med avhøyr. Vi har ikkje landa tidspunkt for det per no.

John Christian Elden, som forsvarer den draps- og drapsforsøkssikta 36-åringen, sa tidlegare torsdag til NRK at «spørsmålet om tilregnelighet sikkert vil være sentralt for politiet under etterforskningen».

– Ser de på spørsmålet om å vere tilrekneleg som sentralt i denne saka, slik Elden hevdar?

– Spørsmål om tilreknelegheit er eit av fleire tema vi undersøkjer nærare i denne saka, svarer politiadvokaten.

Den sikta, som ikkje tidlegare er straffedømd, vart onsdag fengsla i fire veker med brev- og besøksforbod og med medieforbod dei to første vekene.

