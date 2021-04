Regjeringa trassar fagstyresmaktene – ventar med å ta ut AstraZeneca-vaksinen

innenriks

– Vi har ikkje nok informasjon til å konkludere endeleg med å trekkje AstraZeneca-vaksinen ut av det norske vaksineprogrammet no. Dei norske tala er små, og er dermed usikre, sa helseminister Bent Høie (H) på ein pressekonferanse om vaksinasjonsprogrammet torsdag.

Bruken av vaksinen er uansett sett på vent inntil vidare. Høie set no ned ei ekspertgruppe som skal vurdere både AstraZeneca-vaksinen og Janssen-vaksinen frå Johnson & Johnson, som også har vorte kopla til sjeldne, men alvorlege biverknader.

– Dei skal gjere ei heilskapleg risikovurdering av å ta vaksinane i bruk og vurdere bruk i ulike aldersgrupper. Dei skal òg vurdere om det er mogleg å identifisere personar med høg risiko for alvorlege biverknader, og om det er mogleg å fange opp alvorlege biverknader så tidleg at det er mogleg å behandle, seier Høie.

Gruppa skal leiast av Lars Vorland, som har doktorgrad i medisinsk mikrobiologi og som har hatt ei rekkje toppstillingar i det norske helsevesenet. Utvalet skal levere rapporten sin 10. mai.

Vanskeleg avgjerd

Folkehelseinstituttet (FHI) tilrår at Noreg gjer som Danmark, og trekkjer den omstridde vaksinen ut av vaksinasjonsprogrammet.

– Dette er dei vanskelegaste tilrådingane vi har gitt så langt i koronavaksinasjonsprogrammet. Det har vidtrekkjande konsekvensar, sa FHI-direktør Camilla Stoltenberg på pressekonferansen.

Men regjeringa vel altså å sjå bort frå tilrådinga og heller få ei ny vurdering frå ekspertgruppa.

– Dette spørsmålet har regjeringa vurdert at har så store konsekvensar, at dette er ei avgjerd som skal gjerast av regjeringa, seier Høie.

Det var 11. mars at vaksinasjonen med AstraZeneca vart stoppa i Noreg etter sjeldne tilfelle av blodpropp, blødingar og låge nivå av blodplater. Sjølv om fagmiljøa har slått fast at desse biverknadene mest sannsynleg kjem av vaksinen, meiner regjeringa altså at det statistiske grunnlaget her i landet ikkje er tilstrekkeleg til å følgje tilrådinga til fagstyresmaktene.

I Noreg har forskarar mellom anna undersøkt fem pasientar med alvorlege symptom. Fire kvinner og ein mann i alderen frå 32 til 54 år opplevde alle ulike variantar av det same sjukdomsbiletet. Tre av dei døydde. Alle var helsearbeidarar.

Fare for forseinkingar

På pressekonferansen poengterte Høie at uttrekk av AstraZeneca-vaksinen truleg òg vil få konsekvensar for Janssen-vaksinen, som er bygd på same teknologi. Viss begge vaksinane blir tekne ut, vil det føre til store forseinkingar for det norske vaksinasjonsprogrammet, mest sannsynleg åtte–tolv veker.

– Eg er bekymra for verknaden av ei utsetjing av vaksinasjonen og for gjenopninga av det norske samfunnet, og dei konsekvensane det kan få for den norske befolkninga og det norske samfunnet, seier Høie.

Inntil vidare har FHI vedteke å vente med å ta i bruk Janssen-vaksinen. Dette er i tråd med at leverandøren Janssen allereie har bede om ein utleveringspause i Europa.

Danmark stansar

Onsdag vart det klart at Danmark som første land droppar AstraZeneca-vaksinen frå vaksinasjonsprogrammet sitt. Vaksinasjonen av alle danskar over 50 år kan dermed bli forseinka med tre veker.

Både det europeiske legemiddelbyrået EMA og Verdshelseorganisasjonen (WHO) meiner vaksinen bør brukast fordi den har større fordelar enn ulemper.

Andre europeiske land, mellom anna Tyskland og Frankrike, har bestemt at berre personar over ein viss alder skal få vaksinen.

Noreg har rundt 180.600 AstraZeneca-dosar på lager. 52.800 av dei har utløpsdato til 30. juni, medan resten går ut 30. juli. Leveransane av Janssen-vaksinen har akkurat starta, og førebels har Noreg berre fått 24.000 dosar av han.