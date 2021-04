Rekordmange nye mottakarar av arbeidsavklaringspengar

innenriks

3,8 prosent av befolkninga i alderen 18 til 66 år var per mars 2021 mottakarar av AAP (arbeidsavklaringspengar). Dette er ein auke på 0,2 prosentpoeng samanlikna med førre kvartal, skriv Nav i ei pressemelding.

– Frå tidlegare kriser har vi sett at høg arbeidsløyse over tid fører til fleire mottakarar av helserelaterte ytingar. Det har vi òg sett under koronapandemien, og i årets første kvartal har heile 18.300 personar starta å få AAP. Ikkje sidan ytinga vart innført i 2010, har Nav registrert fleire nye mottakarar i eitt enkelt kvartal, seier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Totalt 12.200 personar slutta å få AAP i fjerde kvartal 2020. Dette er nesten 3.400 personar færre enn i same periode i 2019. I heile 2020 har Nav registrert 49.900 tilfelle der personar sluttar å få AAP (same person kan slutte å få AAP fleire gonger gjennom eitt år).

Dette er det lågaste talet i eitt enkelt år sidan 2010, og er ein nedgang på 14.600 frå 2019.

– Nedgangen har samanheng med at mottakarar av AAP fekk forlengt ytinga med inntil 6 månader som følgje av koronapandemien. Vi forventar derfor ein auke i talet som sluttar å få AAP frå andre kvartal 2021 når forlenginga går ut, seier Holte.

