SSB: Norsk økonomi hardt ramma av koronapandemien

Det viser utrekningar SSB har gjort for koronakommisjonen. Det er professor Steinar Holden og tilsette i Statistisk sentralbyrå (SSB) som på oppdrag frå kommisjonen har utarbeidd rapporten COVID-19, tapt verdiskaping og finanspolitikkens rolle.

− Koronapandemien har medført store kostnader for norsk økonomi og samfunn. Dei makroøkonomiske verknadene av pandemien og den politiske responsen har på mange måtar vore vesensforskjellig frå tidlegare nedgangskonjunkturar, seier leiar av ekspertgruppa Holden.

Samla for perioden 2020–2023 blir anslått tapet til ein reduksjon på rundt 330 milliardar kroner. Anslaget er usikkert.

− I banen med korona er det derfor lagt til grunn at aktiviteten aukar markant først frå sommaren, etter at smittetrykket har avteke. Dette medfører at veksten i BNP Fastlands−Noreg tek seg opp til 2,8 prosent i 2021 og vidare til 3,5 prosent i 2022, for så å avta til 3 prosent i 2023, seier forskar og medforfattar Thomas von Brasch i SSB.

