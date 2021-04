Støre med knallhardt angrep på høgrepartia: – Noreg står ved eit vegskilje

innenriks

I opningstalen til Arbeidarpartiets landsmøte torsdag gjekk partileiaren gjentekne gonger til angrep på dei borgarlege.

– Det siste året har gjort samfunnet vårt meir urettferdig. Det siste året har gjort alvoret i kampen mot Forskjells-Noreg endå større, sa Støre.

Ifølgje han har koronakrisa vore eit forstørrelsesglas på partipolitikken.

– Høgrepartia har verkeleg vist sitt sanne eg, sa Støre.

Jappetid

I talen trekte Ap-leiaren historiske linjer tilbake til både jappetid og finanskrise:

– Vi rydda opp etter Høgre og jappefesten på 80-talet. Solidaritetsalternativet fekk folk tilbake på jobb på 90-talet. Og vi styrte landet trygt gjennom finanskrisa. No trengst det sosialdemokratiske løftet som aldri går ut på dato, men som alltid må fyllast med nytt innhald: Trygt arbeid til alle. Det er jobb nummer éin.

Ifølgje Støre blir tiltak for å få ned arbeidsløysa avgjerande på vegen ut av koronakrisa.

– Noreg står ved eit vegskilje, sa partileiaren.

– Dei neste fire åra må meir enn noko anna handle om fleire jobbar, heile og faste jobbar og grønare jobbar.

– Nedslåande

Støre beskriv den økonomiske krisepolitikken til høgrepartia som nedslåande.

– Dei sa nei til krav om at krisepengar berre skal gå til seriøse bedrifter. Nei til bonusnekt og utbyttefrys for bedrifter som får krisehjelp av samfunnet. Nei til feriepengar for arbeidsledige. Og kvar gong og ved kvart høve: Eit heilhjarta ja til kutt i formuesskatten – sjølv om aksjekursane har nådd nye høgder under denne krisa. Det er eit tydeleg svar på kven som kjem først for Høgre, sa Støre.

– Det er nedslåande. Men ikkje overraskande, sa han.

Støre la til at ikkje alt som er feil i samfunnet, kjem av høgrepolitikk.

– Men politikk kan motverke djupe krefter i samfunnet – eller forsterke dei. Og så mykje av høgrepolitikken forsterkar tunge trendar som vi kjempar mot; auka forskjellar, meir uvisse i arbeidslivet, sentralisering, privatisering, sa han.

«Vanlege folk sin tur»

Arbeidarpartiets slagord for valkampen er at det no er vanlege folk sin tur.

Støre valde mellom anna å fronte Arbeidarpartiets skattepolitikk, med løfte om lågare inntektsskatt for alle som tener mindre enn 750.000 kroner.

Han lova òg at viss ei avgift går opp, skal ei anna avgift eller inntektsskatten gå ned.

Samtidig varsla Støre kutt i prisane for plass på barnehage og SFO, og at det skal bli billigare å organisere seg og å pendle.

– Så kort sagt: Med Arbeidarpartiet ved roret vil vanlege folk sitje igjen med meir på kontoen ved månadslutt enn i dag, sa han.

Ap på distriktsoffensiven

I talen framheva Støre òg Arbeidarpartiets nederlag i Nord-Noreg og andre distriktsfylke i kommunevalet i 2019. Han peika mellom anna på behovet for utdanning i distrikta, og peika på nedlegginga av Høgskolen i Nesna som ei fallitterklæring.

Klimapolitikken har lenge vore ein av Støres hjartesaker, og i landsmøtetalen fremja Ap-leiaren det han kallar «vanlege folk sin tur» i klimapolitikken. Han vil skjerme bensin- og dieselprisane i distrikta frå auka CO2-avgift, og byggje ladestasjonar over heile landet.

