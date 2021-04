Studie avslører minst seks ulike kjensler bak menneskeskrik

innenriks

Eit menneskehyl signaliserer mykje meir enn frykt og varierer akustisk sett mykje meir enn vi trudde tidlegare, viser den ferske forskinga presentert i tidsskriftet PLOs Biology tysdag.

– Menneske skrik i svært mange ulike situasjonar, og det ønskte vi å studere. Det viser seg at vi kan skrike på ulike måtar og i mange fleire kontekstar enn dyr gjer, seier psykologiprofessor Sascha Frühholz ved Universitetet i Oslo til NTB.

Han er for tida i heimlandet Sveits og har leidd forskargruppa ved universitetet i Zürich.

I tillegg til at forskarane fann ut at vi skrik og hyler på så mange distinkte måtar, er det første gong nokon slår fast at menneske er flinkare til å oppfatte, tolke og reagere på positiv skriking og hyling enn vi er når det gjeld skrik om hjelp eller fare.

Testpersonane skilde generelt ikkje så bra mellom ulike typar skrik, men som forskarane påpeikar: det er ikkje så ofte det er nokon tvil om personen som skrik er i ein situasjon der det er meir enn to eller tre moglegheiter.

– Er det ei ulykke, skrik personen av redsel eller smerte, det er neppe glede. Uansett tilkallar ein hjelp, seier Frühholz.

Norsk skriking

Skriking er ikkje tillært. Det er det første vi gjer når vi blir fødde, og det er livsviktig for oss for å sende beskjedar.

Frühholz seier dei vart overraska over at menneske har utvikla fleire skrik og hyl enn andre dyr, som varslar mest om fare og truslar.

– Menneske gjer òg dette, men vi signaliserer òg positive kjensler som ekstrem glede og seksuell lyst. Vi ser òg ut til å ha vorte betre til å signalisere og oppfatte desse positive kjensleutbrota enn vi er til å kommunisere og tolke dei negative, som sorg og faresignal, seier Frühholz.

Han synest det er fascinerande at vi menneske, som har utvikla intelligens og reknar oss som smarte og rasjonelle, på den vegen har utvikla evne til å skrike ut kjensler.

– No er de i Noreg litt som oss i Sveits, litt sky, litt lukka, ikkje nødvendigvis eit folkeslag som legg ut om kjenslene sine. Men når det gjeld skrikinga, er de og vi like gode som alle andre. Det er instinktivt. Du tenkjer ikkje. Kanskje blir det naturlege potensialet vårt til å skrike noko undertrykt av kulturen etter kvart som vi veks opp, og det er sikkert bra. Vi kan ikkje skrike i alle situasjonar der det kjennest naturleg heller.

Skrekkblanda fryd

– Samtidig byggjer ein opp mykje spenning av ulike slag i kroppen. Når du skrik, får du utløp for all mogleg spenning, og det er veldig positivt, seier psykologen, som tilrår å sleppe litt ut.

– Så det er bra, då, å skrike litt på sportsarenaer og andre stader?

– Ja, og der skil vi menneske oss frå dyr. Vi oppsøkjer faktisk aktivt situasjonar der vi skrik av skrekkblanda fryd, sjølv om ingen liker å vere redd. Men gleda og tilfredsstillinga overstig at vi er litt redde.

Vi elskar å sjå konkurransar, særleg når vi risikerer mest ved å tape, fordi vi kan vinne. Det er mykje å skrike over.

– Og vi tek skumle berg-og-dal-banar og ser skrekkfilmar. Men det er fordi vi har kontroll, det skremmande er forventa, og du kan lukke auga og veit at det går over, seier han.

Kort gledeshyl

Forskarane fekk 12 personar til å skrike bokstaven a nøytralt. Deretter vart det gjort opptak av emosjonelle utbrot frå kvar av dei, basert på instruksjon. Til dømes «favorittlaget ditt vann VM», «du blir angripen med våpen i ei mørk bakgate», «du skrik av seksuell opphissing».

– Mange var litt sjenerte i byrjinga, men når dei først var i gang, skreik dei som berre det, ler Frühholz.

I alt vart 420 skrik lytta til av 23 testpersonar som skulle kategorisere dei. På datamålingar vart det funne klare kjenneteikn ved seks kjensleladde og nøytrale hyl, men menneske klarer berre med varierande hell å skilje skrika frå kvarandre.

Til dømes varer gledeshyl signifikant kortast, medan redselsskrik er dei mest skingrande. Skrekkhyl og redselsskrik har ein røffare, grovare lyd, det har òg sinne- og smerteutbrot. Sinne- og frustrasjonsutbrot varer, ikkje så overraskande, gjerne lengst.

Fakta om skriking

* Vokale utbrot som grynting, gråt og latter er ein svært viktig del av sosiobiologisk kommunikasjon hos mange pattedyr, særleg primatar.

* Skrik og hyl er relativt korte, høglydde, intense utbrot. Stemmebruken er røff, toneleiet høgt og ofte vibrerande.

* Hensikta synest å vere å nå langt, bli kjent igjen umiddelbart og få rask respons.

* Hos andre pattedyr fungerer skrik og hyl som alarmsignal om fare og rop om hjelp.

* Menneske skrik av minst seks ulike emosjonelle årsaker, fleire av dei positive.

* Menneske responderer på og skil betre mellom dei positive enn dei negative utbrota hos andre.

* Når vi hyler av glede, sorg eller lyst/tilfredsstilling blir ikkje det kategorisert som varselsignal, medan sinneutbrot, redsle- og smerteskrik kan ha ein varslingshensikt.

* Varslingshyl varer generelt lenger enn dei tre andre: glede, sorg eller lyst/tilfredsstilling.

* Menneske kjenner lettare igjen gledeshyl enn skrik av smerte og sinne.

(Kjelde: Neurocognitive processing efficiency for discriminating human non-alarm rather than alarm scream calls)

