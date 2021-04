Tala i klimarekneskapen for låge etter underrapportering

innenriks

Det er salet av marine gassoljar og autodiesel, som mellom anna blir brukt i sjøfart og fiske, som har vore underrapportert i klimarekneskapen, skriv Teknisk Ukeblad. I 2019 skulle innrapportert mengd ha vore 674 millionar liter høgare, ifølgje oppdaterte tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Det er ein betydeleg volumauke. Opp frå 1,3 milliardar liter til 1,9 milliardar liter berre for 2019, seier Kirsten Øystese, som jobbar med skipsfart i Norsk Klimastiftelse, til TU.

Ein grovrekning viser at dette til saman utgjer i underkant av 1,8 millionar tonn CO2 for same år, ifølgje SSB. Effekten på den norske klimarekneskapen er usikkert, fordi det er ukjent kor mykje av drivstoff som er brent i Noreg og kor mykje som er brent utanlands.

Seniorforskar Robbie Andrew ved CICERO Senter for klimaforsking antek at feilen kan gi eit utslag på den norske klimarekneskapen på heile 1 million tonn karbondioksid (CO2).

Salstala har vore underrapportert heilt tilbake til 2012.

