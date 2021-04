Vaksineforskar ventar endeleg AstraZeneca-avgjerd eller utsetjing

innenriks

Klokka 16 offentleggjer Folkehelseinstituttet dei nye vurderingane sine av kva som skjer vidare med AstraZenecas koronavaksine.

– Anten så kjem det ei endeleg avgjerd, som i Danmark. Eller så kjem det ei utsetjing, der ein vil sjå nærare på om det er mogleg å få til delvis bruk i samfunnet, seier seniorforskar Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo til NTB.

Ho meiner at fordelane med ei endeleg avgjerd er at det blir krystallklart kva ein gjer, og Noreg kan sende vaksinane til andre som vil bruke dei.

– Ulempa er at ein avskjer moglegheita til å bruke vaksinane dersom det skulle komme informasjon om at ein kan bruke vaksinen trygt i delar av befolkninga, seier Grødeland, som ikkje ser det som eit sannsynleg utfall at FHI vil ta vaksinen i bruk for fullt.

– Kva trur du FHI vil seie om Janssen?

– Ein er no både i USA og hos Janssen sjølv i ferd med å vurdere kva ein står overfor. Eg tenkjer derfor det er naturleg at dette derfor vil vere konklusjonen i Noreg òg.

