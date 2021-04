Bergen strammar inn for barn og unge – endringar kjem etter helga

innenriks

Samtidig som Noreg så smått startar gjenopninga av samfunnet, vil Bergen kommune vurdere å stramme inn – på grunn av høge smittetal.

– Vi har komme i ein situasjon vi ikkje vil vere i, sa byrådsleiar Roger Valhammer fredag.

Då informerte då byrådet i Bergen orienterte om smittesituasjonen og smitteverntiltak i kommunen.

Folkehelseinstituttet har tilrådd kommunen målretta tiltak mot gruppene som står for den største delen av smittetilfelle i Bergen.

Skjenkjetidene består

– Det inneber tiltak mot skular og barnehagar med mykje smitte, avgrensingar knytt til idrett og fritidsaktivitetar, avgrensingar knytt til arrangement og sosiale samankomstar og krav til bruk av munnbind, sa byrådsleiaren.

Han seier dei ikkje vurderer å stramme inn på skjenkjetidene.

– Det er ikkje på serveringsstadene problemet ligg no.

– Det vi ønskjer å unngå, er ei større nedstenging, som vi hadde tidlegare i år, og fleire gonger i fjor. Vi håpar det held å gå inn målretta og slå ned der smitten no blir mest spreidd, sa Valhammer og la til at det ikkje er sikkert at dette er nok.

Vil komme tiltak for skulane

Helsebyråd Beate Husa seier det ikkje er tvil om at det vil bli innført nye tiltak, men at dette ikkje skjer før etter helga.

– Bergen kommune vil komme med tiltak for skulane og sjå på andre tiltak. Vi vil dei neste dagane konkretisere dette nærare. I dag melder vi ikkje kva for nokre konkrete tiltak som kjem, men at vi treng lokale målretta smitteverntiltak i Bergen, seier Husa.

Ho seier FHI har tilrådd å innføre raudt nivå på skular og barnehagar i område med høgt smittepress.

FHI har òg foreslått avgrensingar på idrett og fritidsaktivitetar for barn og unge, og dessutan avgrensingar for gjennomføring av arrangement og sosiale samankomstar og bruk av munnbind der avstandskravet ikkje kan overhaldast.

(©NPK)