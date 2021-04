California-varianten påvist i Midtre Gauldal

innenriks

– Tilbakemelding frå mikrobiologisk avdeling ved St. Olavs hospital er at vi har å gjere med ein sannsynleg California-mutasjon. Dette er av same type som har forårsaka det store utbrotet i Steinkjer. Vi har grunn til å tru at desse utbrota har eit samband, melder kommunen i ei pressemelding, ifølgje Trønderbladet.

To vaksne og to ungdommar vart melde smitta i dag fredag. Dermed omfattar utbrotet som starta tysdag i Midtre Gauldal, 26 smitta.

Tre av dei er nærkontaktar av ein stadfesta smitta, medan den fjerde ifølgje kommunen har vorte smitta utan å fylle definisjonen på nærkontakt.

