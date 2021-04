Dagbladet: Tor Kjærviks drapssikta son medlem av pistolklubb

innenriks

Politiet stadfestar overfor avisa at dei knyter eit beslaglagt våpen i saka til den sikta sonen. Politiadvokat Anne Marie Hustad vil likevel ikkje gå i ytterlegare detalj.

– Vidare undersøkingar rundt han og våpenbruk står att å sjå om blir ein del av den vidare etterforskinga. Om det blir relevant, vil vi gjere slike undersøkingar, seier politiadvokaten.

Viser til personvern

Dagbladet har spurd paraplyorganisasjonen Norsk Skytterforbund om opplysningar.

– Vi opplever ikkje at vi har moglegheit til å oppgi personinformasjon om medlemmer hos oss, basert på førespurnader frå media. Avgjerda er grunngitt i personvern, seier generalsekretær Per Iversen.

Den profilerte advokaten Tor Kjærvik (70) vart skoten og drepen i sin eigen heim på Røa i Oslo måndag kveld. Sonen er sikta for drap, og dessutan for drapsforsøk på Kjærviks sambuar.

Prejudisiell undersøking

Politiet stadfesta torsdag overfor NTB at dei er i ferd med å gjere ein prejudisiell undersøking av den drapssikta.

John Christian Elden, som forsvarer den draps- og drapsforsøkssikta 36-åringen, har uttalt til NRK at «spørsmålet om tilregnelighet sikkert vil være sentralt for politiet under etterforskningen».

Den sikta, som ikkje tidlegare er straffedømd, vart onsdag fengsla i fire veker med brev- og besøksforbod og med medieforbod dei to første vekene.

