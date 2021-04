EØS-tilsyn godkjenner norsk ordning for kommunal bedriftsstøtte

innenriks

Esa konkluderer med at ordninga samsvarer med EØS-reglane og i tråd med det mellombelse statsstøtterammeverket som EU-kommisjonen vedtok for å støtte økonomien under covid-19-utbrotet, heiter det i ei pressemelding frå Esa.

Rammeordninga, som Noreg varsla 16. april, omfattar små og store bedrifter som opplever mangel på likviditet under pandemien, og gjer det mogleg for den enkelte kommunen å ta vare på spesifikke lokale behov som ikkje blir dekt av andre nasjonale støtteordningar.

Dette fordi dei førebyggjande nasjonale tiltaka og restriksjonane har resultert i auka kostnader og tapte inntekter for mange bedrifter og har slått ulikt ut i ulike lokalsamfunn.

