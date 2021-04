Fleire trus- og livssynssamfunn slit med å søkje statsstøtte

innenriks

Fristen, som er fredag 16. april, har vorte utsett to gonger som følgje av problema, opplyser Barne- og familiedepartementet, som fordeler pengane, til Vårt Land.

– Den nye digitale løysinga blir nytta for første gong i år. Det har vore nødvendig å utsetje kravfristen mellom anna fordi fleire titals samfunn har lasta opp ei medlemsliste utan å sende inn eit krav om tilskot i den nye digitale løysinga for trus- og livssynssamfunn, skriv Barne- og familiedepartementet til avisa.

– Departementet antek at dei aller fleste av desse har hatt til hensikt å krevje statstilskot i 2021 og at det er tekniske årsaker til at søknadsprosessen ikkje har vorte gjennomført som føresett, held departementet fram.

Den nye truslova har òg nye krav til dokumentasjonen trus- og livssynssamfunna skal fremje når dei søkjer tilskot. Lova tredde i kraft ved nyttår.

(©NPK)