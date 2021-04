Frp: Ein stor siger for barn og unge

innenriks

– No håpar eg Ap og Sp blir med på å skrote rusreforma, og at dei ikkje utset å stemme ned regjeringsforslaget om avkriminalisering, seier Listhaug.

Ho seier politiet allereie er bekymra for at debatten om avkriminalisering er i ferd med å endre haldninga unge har til narkotika. Fleirtalet på Stortinget bør sende eit klart signal om at ein ikkje aksepterer narkotikabruk, meiner ho.

– Eg vil òg invitere Ap og Sp til eit samarbeid om ei ettervernsreform for rusavhengige og betre oppfølging av unge narkotikabrukarar. Då vil vi få ei reform som gjer livet til dei rusavhengige betre og hindrar at unge får livet sitt øydelagt av narkotika, seier Listhaug.

(©NPK)