Høie: Ungdom blir møtt med stigmatisering og straff for rusbruk

– Det er ungdom, og spesielt utsett ungdom, som taper på Arbeidarpartiets landsmøte i dag. Viss Ap får gjennomslag for dette, betyr det at dei vil bli møtt med stigmatisering og straff viss dei bruker illegale rusmiddel, og ikkje ei utstrekt hand som vi veit dei har behov for, seier Høie til NTB.

Helseministeren har sjølv snudd i spørsmålet, og er no ein varm tilhengjar av at narkotikabruk skal møtast med helsehjelp og ikkje straffereaksjonar.

– Dagens strafferegime kan hindre unge i å be om hjelp viss dei treng det, snakke med foreldre eller ringje nødnummeret, seier han.

Både Frp og Senterpartiet har flagga motstand mot avkriminalisering, og regjeringa var avhengig av Ap for å få fleirtal på Stortinget.

Høie stiller seg open for at regjeringspartia kan finne fram til kompromiss med Ap. I vedtaket på landsmøtet gjekk Ap inn for å avkriminalisere bruk og innehav, men berre for tunge rusavhengige.

– Eg meiner det er grunnlag for å setje seg saman for å sjå kva som er mogleg å få til, seier Høie.

