Kulturdepartementet doblar koronastøtte

Artistar og andre som nyleg fekk avslag på stimuleringsstøtte frå Kulturrådet, kan òg søkje på nytt.

– Vi ventar ikkje med saksbehandlinga. Eg har gitt beskjed til Kulturrådet om å behandle alle søknadene som fekk avslag, på nytt, så raskt som mogleg og fortløpande, sa kulturministeren på pressekonferansen fredag.

Han påpeika også at dei som har fått løyvd pengar frå støtteordninga, men meiner dei har fått for lite, kan søkje igjen.

– Det er ikkje diskvalifiserande å få støtte dersom ein har fått støtte tidlegare. Ein skal kunne få støtte i 2021 sjølv om ein har fått støtte i 2020, sa Raja.

Vanskeleg for arrangørane

– Smittesituasjonen i vår og dei økonomiske føresetnadene utvikla seg annleis enn vi hadde trudd, påpeika Raja.

Han seier at Kulturdepartementet har lytta til og vore i dialog med kultursektoren dagleg. Han påpeikar at det har vore ei vanskeleg veke for ei rekkje kulturaktørar over heile landet.

– Dei har nedskalert, planlagt og gjennomført. Eg skulle ønske eg kunne møtt kvar og ein av dykk slik at de kunne ta frustrasjonen dykkar utover meg direkte, sa Raja.

– Ingen bortforklaringar

Kulturdepartementet fekk sterk kritikk då det vart kjent førre veke at halvparten av kulturaktørane fekk avslag om koronastøtte. Mange hadde allereie gjennomført arrangement.

Kulturministeren har oppmoda kulturlivet til å planleggje og gjennomføre arrangement innanfor smittevernreglane.

– Eg skal ikkje komme med bortforklaringar, men pandemien gjer det meste uføreseieleg. Ingen kunne føresjå korleis våren kunne bli. Ingen kunne føresjå kva retning smittesituasjonen kom til å ta, sa Raja.