Major får Krigskorset med sverd for leiinga si under Syria-hending i 2017

Forsvarsdepartementet skriv i ei pressemelding at Flydal blir tildelt Noregs høgaste utmerking for å på «særlig fremragende måte å ha utmerket seg ved ledelse i kamp under hendelse i Syria 2017, i den internasjonale koalisjonen mot ISIL».

– Flydals tapperheit og leiing var avgjerande for den gode måten han og avdelinga løyste oppdraget og hendinga på, skriv departementet.

Utmerkinga Krigskorset med sverd kan tildelast norske og utanlandske militære og sivile, som under krig eller væpna konflikt på ein særleg framifrå måte har utmerkt seg med personleg tapperheit eller ved leiing av avdeling eller fartøy under kamp.

Regjeringa har i tillegg til Krigskorset med sverd tildelt krigsdekorasjonar til sju andre personar i statsråd fredag.

På grunn av restriksjonar i samband med koronapandemien blir overrekkinga av medaljane ikkje på frigjeringsdagen 8. mai, men under ein seremoni når smittesituasjonen tillèt det.

