Mot voteringsdrama i Ap om rusreforma

innenriks

Tidlegare fredag tona partileiar Jonas Gahr Støre omsider flagg. Frå talarstolen på landsmøtet erklærte at han ikkje støttar ei rusreform som inneber generell avkriminalisering av narkotika.

– Når narkotika er forbode, bør det ha ein konsekvens å rå over og skaffe seg det. Derfor er eg imot ein generell avkriminalisering av narkotika, sa Støre.

Redaksjonskomiteen delt

Å avkriminalisere bruk og innehav av mindre mengder narkotika er eitt av hovudgrepa i regjeringsforslaget til rusreform, som ligg til behandling i Stortinget.

Regjeringa er avhengig av Aps stemmer for å få fleirtal i Stortinget for reforma. Men Ap har vore sterkt splitta i saka, og det har vore knytt stor spenning til kva standpunkt partiet vil falle ned på.

Aps redaksjonskomité greidde heller ikkje å bli samde om eit ruskompromiss. Fredag kom dei med ei delt innstilling til uttale:

Fleirtalet meiner det er fullt mogleg å skilje mellom grupper utan å komme på kant med Grunnlova og går inn for å avkriminalisere bruk berre for tunge rusavhengige.

Eit mindretal, blant dei tungvektarar som Oslos byrådsleiar Raymond Johansen og ordførar i Bergen Marte Mjøs Persen, går inn for full avkriminalisering.

Voteringsdrama

Dermed kan det gå mot eit drama fredag ettermiddag når uttalen skal stemmast over.

Marte Mjøs Persen håpar til det siste at eit fleirtal på landsmøtet vil støtte mindretalet.

– Det å skilje mellom tunge misbrukarar og andre grupper vil vere heilt umogleg, både praktisk og teoretisk, seier ho til NTB.

Ho meiner dette vil skape gråsoner som vil gjere det vanskelegare å fange opp ungdom som er på veg inn i ein ruskarriere.

– Vi må ha ei rusreform som gjer det lettare for ungdom å få hjelp, slår Persen fast.

Mindretalet vil at rusbrukarar skal ha plikt til å møte for ei kommunal rådgivande eining i staden for straff. Dei går òg inn for at mengdene stoff ein kan ha i lomma utan å risikere straff, dei såkalla terskelverdiane, skal vere lågare enn det regjeringa har foreslått.

Uviss veg vidare

Både Senterpartiet og Frp har vendt tommelen ned for rusreforma. Men medan Sp seier ja til ei delvis avkriminalisering for tunge rusbrukarar, seier Frp nei til all form for avkriminalisering.

Dersom også Ap landar på eit nei til generell avkriminalisering, kan det i realiteten bety kroken på døra for rusreforma.

Både statsminister Erna Solberg (H) og Venstre-leiar Guri Melby har gjort det klart at regjeringa er villig til å gå i forhandlingar med Ap om reforma, men at det er uaktuelt å skrote prinsippet om avkriminalisering for alle.

Rusreforma ligg til behandling i helse- og omsorgskomiteen, som skal kome med innstillinga si 27. mai.

Støre håpar på si side på forhandlingar.

– Vi er opne for å gå i Stortinget og diskutere med partia om det er mogleg å samle oss og jobbe fram noko som kan bli endringar på dette området, som kan gi reell hjelp, som kan bety noko for menneske i denne utsette situasjonen, seier han.

(©NPK)