NRK melder at saka no blir over send til Riksadvokaten som skal ta eit endeleg påtalevedtak.

Fire personar har hatt status som mistenkte etter havariet, som skjedde natt til 8. november 2018. "Helge Ingstad" totalhavarerte etter ein kollisjon med tankbåten "TS Sola".

