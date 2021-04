innenriks

Moxnes meiner det hastar med ei sosialpolitisk rusreform og gir uttrykk for skuffelse over at landsmøtet sa nei til full avkriminalisering.

– Eit skilje mellom såkalla tunge rusavhengige og andre bidreg ikkje til behandling og hjelp. Det er eit blindspor å skilje rusbrukarar inn i verdig trengande og ikkje-verdig trengande. Vi kan ikkje vite kven som tek skade av straff på førehand, seier han.

(©NPK)