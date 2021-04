Raudt meiner forsvarsavtalen med USA kan vere i strid med Grunnlova

innenriks

I avtalen blir det opna for såkalla omforeinte område, der USA kan setje opp infrastruktur dei får bruksrett til på fire norske militærbasar.

– Regjeringa vil opne for det som i praksis er amerikanske militærbasar på norske flyplassar. Det kan medføre ein drastisk auka fare for at desse områda i Noreg blir militære mål i ein eventuell konflikt mellom USA og Russland, seier Moxnes og legg til at avtalen tvert bryt med norsk basepolitikk, noko regjeringa har avvist at den gjer.

Moxnes meiner punktet i avtalen om å fråfalle førsterett til å straffeforfølgje amerikanske styrkar i Noreg kan undergrave norsk suverenitet.

Kan sleppe unna straffeforfølging

I avtalen blir det påpeika at Noreg likevel kan straffeforfølgje amerikanske soldatar i meir alvorlege saker, men då må Noreg informere USA om dette innan 30 dagar etter å ha fått varsel om hendinga.

I straffesaker der amerikanske styrkar har forlate Noreg, seier regjeringa derimot frå seg retten til å straffeforfølgje i Noreg.

«Medlemmer av amerikanske styrker og medfølgende skal ikke rettsforfølges in absentia uten etter samtykke», heiter det i avtalen.

– Vi treng klare svar på kva som skjer viss amerikansk personell drep, bortfører, valdtek eller overvaker nordmenn ulovleg? Kva tilgang har norske styresmakter til å etterforske og straffeforfølgje? spør Moxnes.

Han seier vidare at når Noreg òg seier frå seg retten til å kontrollere USAs militære fartøy i Noreg, er det tvil om saka kan vedtakast av Stortinget utan å endre Grunnlova. Det vil krevje to tredelars fleirtal.

SV vender tommelen ned

SV-leiar Audun Lysbakken kritiserer òg avtalen regjeringa har lagt fram.

– SV seier nei til denne avtalen. For norsk tryggleik er låg spenning i nord det viktigaste. Det oppnår vi gjennom eit sterkt nasjonalt forsvar og tydeleg norsk nærvær i nord. Å invitere amerikanarane inn med stadig større nærvær bidreg til det motsette, seier Lysbakken.

SV-leiaren seier han fryktar avtalen kan hole ut basepolitikken ytterlegare.

– Avtalen kjem etter at regjeringa har godteke utplassering av både US Marines og amerikanske bombefly i Noreg. Derfor fryktar vi at han vil bidra til å leggje til rette for meir av dette, og det kan SV ikkje vere med på, seier Lysbakken.

Ligg an til fleirtal

Høgres forsvarspolitiske talsperson, Hårek Elvenes, seier avtalen er viktig.

– I lys av den tryggingspolitiske situasjonen er det tryggjande å styrkje bandet til vår næraste allierte. Det motsette ville vore uansvarleg tryggingspolitikk, seier han.

Sidan også Framstegspartiets Christian Tybring-Gjedde gjekk ut og sa at partiet støttar avtalen, ligg det an til at den får fleirtal i Stortinget.

Så sant ikkje Raudt får støtte i at han er grunnlovsstridig.

