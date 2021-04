Regjeringa inviterer USA til fire forsvarsstader i Noreg – opnar for amerikanske utbyggingar

innenriks

I samband med avtalen blir det oppretta såkalla omforeinte område, avgrensa stader som kan brukast til militære formål. Dei skal brukast i fellesskap av norske, amerikanske og andre allierte styrkar.

Bygningar og annan infrastruktur som USA eventuelt oppfører der i framtida, vil bli norsk eigedom med amerikansk bruksrett. Amerikanske investeringar vil bli betalt av USA.

Amerikansk bruk av desse områda skal skje med full respekt for norsk suverenitet, norske lover og folkerettslege prinsipp, understrekar regjeringa i ei pressemelding.

Desse stadene blir oppretta på flystasjonane på Rygge, Sola, Evenes og på Ramsund orlogsstasjon, som er Sjøforsvarets logistikkbase i Nord-Noreg.

NTB får opplyst at avtalen, som må godkjennast av Stortinget, ikkje inneber auka amerikansk aktivitet i Noreg spesifikt, men at han legg til rette for korleis den amerikanske aktiviteten i Noreg skal vere.

Kan få oppgradert infrastruktur

Utgangspunktet for dei omforeinte områda er det militære området, med tillegg av flyoperative flater som rullebaner og taksebaner.

Områda skal brukast i fellesskap av norske, amerikanske og andre allierte styrkar, og det kan bli aktuelt med amerikanske infrastrukturinvesteringar på desse stadene.

Det føreset mellom anna at det blir gitt midlar til dette frå det amerikanske forsvarsbudsjettet, og det vil derfor ta noko tid før dette skjer. Avtalen opnar for å opprette nye omforeinte område seinare, noko som krev at Stortinget og regjeringa gir samtykke til det.

– Alle amerikanske militære aktivitetar i Noreg vil framleis bli tett koordinerte mellom Noreg og USA, skriv regjeringa.

Valet av dei omforeinte områda er tekne i samband med ønsket om styrkt samarbeid med USA om luft- og maritimt forsvar dei kommande åra.

– Viktig å øve med amerikanarane

– USA er Noregs viktigaste allierte, og vi har hatt eit nært og godt forsvarssamarbeid i meir enn 70 år. Avtalen er ei modernisering og vidareutvikling av avtalane og samarbeidet som vi allereie har med USA. Den er viktig for norsk tryggleik i ramma av Nato, seier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide seier at avtalen stadfestar Noregs nære forhold til USA, og at det er viktig å gjennomføre øvingar med amerikanske soldatar på norsk jord.

– For at allierte skal kunne operere saman i ein krisesituasjon under krevjande forhold i Noreg, må dei øve og trene jamleg hos oss, saman med norske styrkar. Avtalen inneber ingen endringar i viktige norske tryggingspolitiske prinsipp. Base-, atom- og anløppolitikken ligg fast, seier Søreide.

Kan seiast opp om ti år

Avtalen blir lagt fram for Stortinget i to rundar, ein såkalla samtykkeproposisjon og ein lovproposisjon. Desse skal etter planen leggjast fram for Stortinget i haustsesjonen 2021.

Ifølgje Forsvarsdepartementet bidreg avtalen til at Noreg raskare kan få forsterkingar frå USA ved ei krise eller krig. Avtalen regulerer mellom anna den praktiske gjennomføringa av amerikansk aktivitet i Noreg, som inn- og utreise, jurisdiksjon, skatte- og avgiftsfritak, bruk av kontraktørar og velferdstenester og eventuelle infrastrukturinvesteringar.

Det er eit eige punkt i avtalen som uttrykkjeleg seier at den norske basepolitikken ligg fast. Avtalen er i utgangspunktet ikkje tidsavgrensa, men etter ein innleiande periode på ti år kan han seiast opp med eitt års varsel.

