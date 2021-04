Regjeringa vil lovfeste forsterka klimamål for 2030 og 2050

innenriks

Det var i februar 2020 at Noreg melde inn dette som eit forsterka klimamål for 2030 under Parisavtalen.

Noregs klimamål for 2050 vart òg forsterka då regjeringa la fram Noregs lågutsleppsstrategi i 2019, der det vart varsla at utsleppsintervallet i paragraf 4 i klimalova ville bli redusert med ein storleiksorden på 90 til 95 prosent frå utsleppsnivået i referanseåret 1990.

No foreslår regjeringa å lovfeste desse forsterka klimamåla ved å endre paragraf 3 og 4 i klimalova.

– Vi har sett oss ambisiøse klimamål. No lovfestar vi dei forsterka klimamåla slik at dei blir rettsleg bindande for regjeringa og Stortinget. Det bidreg til å gi ei bindande retning i klimapolitikken og eit klart signal om at vi tek klimamåla på alvor, seier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i ei pressemelding.

(©NPK)