– Eg er svært skuffa over at Ap slo følgje med Frp og Sp, og ikkje med SV. Arbeidarpartiet skuslar no bort ei historisk moglegheit til å skape ein meir effektiv og rettferdig ruspolitikk. Ingen veit når den moglegheita kjem igjen, seier Lysbakken til NTB.

– Det Ap no foreslår er inga rusreform. Ropet om forandring, frå mange rusavhengige sjølv og svært mange av dei som jobbar med, og forskar på, rusproblematikk, har ikkje vorte høyrt.

