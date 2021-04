Sp om Ap-vedtak: Veldig gledeleg

innenriks

– Det er veldig gledeleg at Ap no tek avstand frå rusreforma til regjeringa og i staden støttar Senterpartiets linje i ruspolitikken. Eg inviterer Ap til samarbeid for ein ruspolitikk der rusavhengige blir møtt med helsehjelp og ikkje straff, men som ikkje avkriminaliserer narkotika for alle, seier Toppe, som er helsepolitisk talskvinne, til NTB.

– Eg har dei siste åra vore overraska over at Ap kunne gå slik i tospann med Venstre i narkotikapolitikken. At landsmøtet no har sett foten ned, er oppløftande, ikkje minst for barn og unge, legg ho til.

No startar arbeidet med å komme fram til ei rusreform som prioriterer førebygging blant barn og unge, og dessutan auka behandling og ettervern for dei rusavhengige, understrekar ho.

– Sp har fremja forslag om dette i Stortinget og forventar no Ap si støtte, seier ho.

(©NPK)