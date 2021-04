USAs utanriksminister: Forsvarsavtalen styrkjer forholdet til Noreg

innenriks

Avtalen vart signert av USAs forsvarsminister Lloyd Austin i Washington nyleg, og av norske styresmakter i Oslo fredag.

– Avtalen lèt landa våre styrkje det bilaterale tryggingssamarbeidet, styrkje Nato-operasjonane og auke den transatlantiske tryggleiken, seier USAs utanriksminister.

– Avtalen reflekterer fleire tiår med tett tryggingspartnarskap mellom USA og Noreg, seier Blinken.

Medan Trump-administrasjonen vart kritisert for å leggje mindre vekt på Nato-allierte, slår Blinken fast at USAs alliansar er ein betrakteleg styrke for landet.

