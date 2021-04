Ahus med rekordoverskot i koronaåret

innenriks

Målet var eit overskot på 150 millionar kroner, skriv Romerikes Blad.

Sjukehusdirektør Øystein Mæland trekker fram lågare kostnader knytt til gjestepasientar og lønnsoppgjeret, og dessutan at auka aktivitet har gitt auka inntekter.

– I tillegg har vi fått ein svært god statleg kompensasjon for å dekkje meirkostnader i samband med pandemien. Det har vore heilt avgjerande, seier han.

I 2019 var overskotet på 264,5 millionar kroner. Også året før var resultatet godt.

– Ahus har gått frå ein konstant underskotsposisjon til å få ein stadig betre økonomi, noko som også er heilt avgjerande for at vi skal kunne investere og fornye. Målet for eit sjukehus er ikkje å gå med overskot, men det er overskotet som gir oss moglegheiter til vedlikehald, investeringar og utvikling, og derfor er dette så viktig, seier Mæland.

