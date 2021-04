Bergen Engines-høyring: Mæland tek sjølvkritikk

innenriks

Måndag møtte justisminister Monica Mæland (H) og næringsminister Iselin Nybø (V) til høyring i Stortinget om Bergen Engines-saka. Begge tok sjølvkritikk på enkelte område.

– Eg meiner at det viktigaste er at den riktigaste avgjerda blir teken. Og så har eg teke kritikk for at vi kunne sett i gang ein prosess allereie frå midten av desember, men eg er tydeleg på at saka vart vurdert i eit nasjonalt tryggingsperspektiv frå og med midten av januar, sa justisminister Monica Mæland (H) då ho summerte opp innlegget sitt.

Forsvarsministeren og statsministeren skal òg forklare seg for utanriks- og forsvarskomiteen på Stortinget seinare måndag.

Politikarane må svare på kvifor tre departement godkjende salet av ein motorfabrikk med strategisk viktig teknologi til russiske interesser, før regjeringa gjorde ei heilomvending og stansa prosessen 23. mars.

Bergen Engines har laga motorar til ei rekkje norske forsvarsskip og har vedlikehaldsavtalar med både Forsvaret og fleire andre Nato-land, mellom dei USA. Bak oppkjøpsselskapet står kjende oligarkar, som blir anteke å ha nære samband til Kreml og president Vladimir Putin.

Sp: Verkar tilfeldig

I høyringa på måndag kom det fram at etterretningstenestene leverte fleire rapportar om salet før det vart stansa. PST samarbeidde med E-tenesta og andre delar av Forsvaret om saka.

– Inngangen vår i saka var om kjøpet kunne reise problem med tanke på eksportkontroll, og om Bergen Engines' teknologi kunne ende hos militære sluttbrukarar i Russland. Etter kvart som vi jobba med saka, vart denne bekymringa styrkt, forklarte PST-sjef Hans Sverre Sjøvold, ifølgje BT.

Senterpartiet meiner etter første del av høyringa at det framleis verkar uklart om regjeringa har hatt kontroll på nasjonal tryggleik.

– Det verkar heilt tilfeldig at regjeringa vakna opp og byrja å vurdere om salet kunne vere ein trussel for Noreg. Dette sjølv om fleire departement allereie hadde visst om saka lenge, samtidig som PST i fleire år har åtvara mot oppkjøp frå Russland i trusselvurderingane sine, seier stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl (Sp) til NTB.

Reagerte på uttale

Under høyringa vedgjekk næringsminister Iselin Nybø at kommunikasjonen i saka hadde vore uheldig då departementet hennar i februar gjekk ut og avviste at departementet burde eller skulle blande seg inn.

På dette tidspunktet var Nybø kjent med at salet kunne vere problematisk. Ho reagerte derfor då ho såg uttalen i avisa.

– Uttalen var uheldig. Det kom rett og slett av at ikkje alle i departementet mitt hadde, og heller ikkje skulle ha, den informasjonen som ei avgrensa gruppe hadde på det tidspunktet, sa Nybø.

Uttalen vart likevel ikkje trekt eller dementert i etterkant.

