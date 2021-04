Bergen strammar inn – fleire tiltak rammar barn og unge

innenriks

– Det er ikkje nokon munter bodskap når våren har komme til Bergen, men vi er nøydde å gjere noko no, sa byrådsleiar Roger Valhammer (Ap) då han måndag fortalde om innstrammingane i Bergen.

Han seier at mykje smitte i Bergen skjer i private samankomstar og private heimar, og at dei derfor ser seg nøydde til å stramme inn. Frå midnatt blir det no ei avgrensing av private samankomstar til to personar utover eigen husstand.

Eit hushald som består av ein eller to personar kan likevel få besøk av fleire, så lenge dei besøkjande tilhøyrer eitt anna hushald. Inntil ti personar totalt kan vere samla føresett at avstandskravet på 1 meter kan overhaldast.

Rammar barn og unge

Fleire av tiltaka rammar barn og unge i kommunen. Frå midnatt blir det stans av innandørs idretts- og fritidsaktivitetar for barn og unge under 20 år.

Utandørs idretts- og fritidsaktivitetar for barn og unge er tillate.

I tillegg blir skular og barnehagar der det er pågåande utbrot, sett på raudt nivå.

Kommunen har òg vedteke at symjehallar, badeland, hotellbasseng og liknande skal haldast stengt. Det same gjeld underhaldningsparkar, spelehallar, leikeland, bowlinghallar og tilsvarande stader med aktivitetar retta mot barn og unge.

Plikt å bruke munnbind

I tillegg er det no òg ei plikt om å bruke munnbind når det ikkje er mogleg å halde minst éin meters avstand.

– Dette er tøffe tak, spesielt det som blir retta mot barn og unge. Det er ikkje noko vi ønskjer å gjere. Men vi gjere det for å hindre ei større nedstenging, seier Valhammer.

– Det er vanskeleg å skjerme barn og unge, når det nettopp er blant barn og unge smittespreiing skjer. Då er vi òg nøydde til å innføre tiltak, sjølv om vi veit det kjem til å ramme negativt. Det sit langt inne for byrådet å gjere dette, seier byråd for eldre, helse og frivilligheit, Beate Husa.

Bekymra etter festbråk

For korttidssjukeheimane blir det innført besøksrestriksjonar. Kommunen opplyser at to faste besøkjande kan besøkje ein bebuar inntil to gonger per veke, og besøk må avtalast på førehand.

Dei nye tiltaka gjeld frå midnatt og i to veker, fram til 3. mai.

Valhammer la òg til at han var bekymra over meldingane om festbråk og rapportar om at folk som droppar avstand og reglar.

– Viss dette held fram, så blir vi nøydde til å setje denne delen av gjenopninga på pause, seier Valhammer.

(©NPK)