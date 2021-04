Bergen strammar inn for barn og unge – skular og barnehagar på raudt nivå

innenriks

Fredag varsla byrådet i Bergen at dei skulle bruke helga til å vurdere nye koronatiltak i byen.

No er det klart at dei følgjer tilrådingane frå Folkehelseinstituttet om målretta tiltak mot gruppene som står for den største delen av smittetilfelle i Bergen – det vil seie barn og unge.

Derfor blir no skular og barnehagar i område med mykje smitte, sette på raudt nivå.

Det blir òg avgrensingar for idretts- og fritidsaktivitetar – og dessutan arrangement og sosiale samankomstar både utandørs og innandørs.

Tiltaka gjeld frå midnatt og to veker framover.

