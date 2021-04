innenriks

Tilsvarande gjeld på balkongar og terrassar med tilkomst frå eiga bueining.

– Det set store avgrensingar på folks liv, men ein kan framleis møtast ute, ta ein joggetur eller gåtur, og alle kan framleis ha nokon på besøk, sa byrådsleiar Roger Valhammer (Ap) på ein pressekonferanse måndag.

Det blir likevel tillate at eit hushald som består av éin eller to personar, kan få besøk av fleire så lenge dei besøkjande tilhøyrer same hushald.