FHI: Noreg får 1,2 millionar ekstra Pfizer-dosar

innenriks

Det opplyser FHI til NTB.

FHI presiserer at det kan vere at nokre av dosane er inkluderte i den allereie varsla auken for andre kvartal.

Pfizer melde tidlegare måndag at den nye avtalen med EU kjem som følgje av at EU-kommisjonen har valt å nytte seg av moglegheita til å kjøpe ytterlegare 100 millionar vaksinedosar i tråd med ein avtale signert 17. februar i år.

– Vi har no til hensikt å levere totalt 600 millionar dosar til EU i år, som vil dekkje to tredelar av EU-befolkninga. Det er den største leveranseavtalen for Comirnaty (koronavaksinen) vi har avtalt globalt, seier kommersiell direktør Sean Marett i Biontech.