Finanstilsynet kritiserer Arctic Securities etter aksjehandel

Finanstilsynet konkluderer med at meklarhuset ikkje hadde rutinar og prosedyrar som forhindra at analytikarar utnytta kunnskapen dei fekk i arbeidet. Tilsynet meiner òg at selskapet ikkje har innretta verksemda slik at interessekonfliktar blir avgrensa til eit minimum.

Arctics styre er usamd i delar av kritikken, men seier at både styret og leiinga tek sakene svært alvorleg, skriv Dagens Næringsliv.

– Vi beklagar at Finanstilsynet har funne grunn til å komme med kritiske merknader, vi tek kritikken inn over oss, og vi innrettar oss etter denne, skriv selskapet.

Selskapet har utnemnt ny analysesjef, medan den førre får ei anna rolle.

