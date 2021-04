Norsk reiseselskap sender vaksineturistar til Russland

innenriks

– Fram til slutten av mai har vi meir enn 600 passasjerar som er booka for å flyge til Moskva, seier medeigar Albert Sigl i World Visitor til VG. Dei fleste vaksineturistane er tyske.

Selskapet er norskregistrert med adresse i Nydalen i Oslo. Dei har ikkje retta tilbodet mot den norske marknaden. Turen kostar snautt 20.000 kroner.

– Vi har gjort ein liten test mot kundane våre i Noreg og Sverige for å lodde interessa, men vi fann at dei norske kundane våre ikkje ønskjer å reise akkurat no og knapt vil forlate huset, seier Sigl.

Sputnik V-vaksinen har søkt det europeiske legemiddeltilsynet EMA om godkjenning. Vaksinen er teken i bruk i ei rekkje land over heile verda, inkludert nokre få land i Europa.

(©NPK)