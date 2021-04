Regjeringa opnar for koronatilpassingar i skulen

innenriks

Departementet opplyser måndag at det må vere opp til skuleeigarane å avgjere, men opnar for at det på grunn av pandemien kan gjerast tilpassingar i fag- og timefordelinga.

– Både stengde skular og annleis opplæringssituasjon på grunn av omsyn til smittevern inneber at det kan vere utfordrande å overhalde dei vanlege krava under pandemien. Skulane har plikt til å gi opplæring, men har ulike føresetnader for å få gjennomført opplæring som normalt, skriv Kunnskapsdepartementet i ei pressemelding.

Av den grunnen blir det opna for å gi unntak frå vanleg fag- og timefordeling, og det blir òg opna for avvik frå kompetansemåla i enkelte tilfelle. Det skal vere det beste for elevane som skal liggje til grunn for vurderinga av kva tilpassingar skulane vel, skriv departementet.

Også i fjor fekk skulane høve til å fråvike læreplanane, noko som mellom anna påverka symjeopplæringa for ein heil årgang skuleelevar.

