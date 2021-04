«Sinnataggen» er tilbake i Vigelandsparken

innenriks

– Kunsten i Vigelandsparken tilhøyrer Oslos innbyggjarar og tilreisande. Vi har fått mange førespurnader frå publikum om at dei saknar skulpturen og håpar at det går bra. Vi er veldig glade for at «Sinnataggen» er i god behald og tilbake på plassen sin, seier museumsleiar Jarle Strømodden i Vigelandmuseet.

Det var natt til tysdag 6. april at nokon prøvde å sage over venstre ankel på skulpturen. «Sinnataggen» vart like etter derfor fjerna frå brua for undersøkingar og konservering.

– Dei besøkjande er glade i Vigelandsparken og tek godt vare på han, og det set vi stor pris på. Vi ser svært alvorleg på ein slik skade, men heldigvis gjekk det bra med «Sinnataggen» denne gongen, seier skulpturkonservator Siri Refsum.

Politiet ønskjer tips i saka. Dei ber folk ta kontakt på telefon 02800 eller bruke tipsportalen.

