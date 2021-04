Dovrebanen 100 år – blir markert med frimerkeserie

innenriks

Dovrebanen vart opna av kong Haakon i september 1921 og var på tidspunktet ei forlenging av Hovedbanen frå Oslo til Eidsvoll.

Onsdag lanserer Posten to frimerke i samband med hundreårsjubileet. Det eine frimerket viser damplokomotivet Dovregubben på Hjerkinn stasjon. Det andre motivet viser eit elektrisk lokomotiv føre Snøhetta på Dovrefjell.

– Dovrebanen betyr mykje for mange, og det er stas for alle oss knytt til jernbanen at Posten marker jubileet med frimerkeutgivingar, seier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor i ei pressemelding.

Det vil bli trykt opp over ein halv million frimerke av kvart motiv, og dei er i sal frå fredag denne veka.

(©NPK)