Hareide: Uansvarleg å love utbygging av Nord-Noregbanen

Hareide trur ikkje anslaga på 107 til 120 milliardar kroner for å byggje den 375 kilometer lange togstrekninga gir eit riktig bilete av kva ei endeleg rekning vil ende på.

Eit vedtak frå opposisjonen tysdag om å byggje ut den lenge omdiskuterte strekninga ser samferdselsministeren som urealistisk. Han kallar vedtaket for uansvarleg frå Stortingets side.

– Eg opplever at ingen av dei partia som no seier ja til dette, er klare for å seie nei til intercity, seie nei til Trønderbanen eller å seie nei til utbygging av jernbanen på Vestlandet. Skal vi gjere begge delar, må vi i alle fall ha nokre heilt andre samferdselsbudsjett framover, seier Hareide.

Ingen automatikk

– Men det som er bekymringa mi, er at vi skaper forventningar som eg trur det er heilt urealistisk å levere på, seier Hareide til NTB.

Sjølv om eit fleirtal på Stortinget tysdag vedtek utbygginga, vil det ikkje automatisk føre til at ei utbygging blir ein realitet. Samferdselsministeren seier det framleis må leggjast inn i prioriteringsplanane.

– Vi følgjer alltid opp dei oppmodingane som Stortinget kjem med, men på kva måte vi kjem til å følgje det opp, er det for tidleg å seie noko om. Men éin ting er klart, og det er at å realisere Nord-Noregbanen innanfor den Nasjonale transportplanen som vi har lagt fram, ikkje er mogleg, seier Hareide.

Må tenkje seg om

Han viser til at utbygginga av 24 kilometer dobbeltspor på Austlandet nettopp har kosta 36 milliardar kroner.

Han viser òg til kostnadsanalysane på Østfoldbanen og på Vestlandet og kommenterer nøkternt at desse prosjekta viser kor dyrt det faktisk er å byggje jernbane i Noreg.

– Er det verkeleg slik at Nord-Noreg ønskjer at alle midlane deira på samferdsel skal kanaliserast mot denne jernbanen? spør Hareide.

– Eg trur Nord-Noreg må tenkje igjennom om dei verkeleg ønskjer denne jernbanen. Alt tyder på at han kjem til å bli langt, langt dyrare, seier samferdselsministeren vidare og understrekar at ein i så fall må kutte merkbart i mange andre prosjekt.

